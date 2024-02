Smer podáva trestné oznámenie na komentátora Martina M. Šimečku. Vraj svojím výrokom hanobil národ

Smer-SD podal trestné oznámenie na Šimečku staršieho pre jeho výroky o Slovákoch.

Poslanci Národnej rady SR a predstavitelia Smeru-SD podali na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie na Martina Šimečku pre možný trestný čin hanobenia národa. Týka sa jeho výrokov o zbabelom slovenskom národe. Predstavitelia Smeru-SD apelovali aj na jeho syna a lídra PS Michala Šimečku, aby sa voči takýmto vyjadreniam vyhradil. Hovoria o nastavení červených čiar a rozdeľovaní spoločnosti.

„Je to len zbytočné a nedôstojné prilievanie oleja do ohňa,“ povedal na adresu výrokov Šimečku staršieho vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra. Tvrdí, že tieto výroky prekročili hranicu trestnoprávnej zodpovednosti, poukázal na skutkovú podstatu trestného činu hanobenia rasy a národa. Gedra upozornil aj na rozdelenie spoločnosti a atmosféru v nej. Takéto vyjadrenia podľa neho nemajú intelektuálnu ani spoločenskú hodnotu, ktorá by nejako nastavovala zrkadlo spoločnosti.

Vyzval preto aj predsedu PS, aby sa vymedzil voči výrokom svojho otca a aby ho zastavil v takýchto vyjadreniach o ľuďoch, ktorí majú iný názor na vývoj na Slovensku. Chce, aby viedli skôr k vzájomnému rešpektu a tolerancii. Apeloval na odsúdenie podobných vyjadrení o slovenskom národe. „Toto nie je cesta, ako budujeme národné povedomie, skôr si podrážame nohy my tu doma,“ podotkol.

K trestnému oznámeniu sa vyjadril aj predseda PS Michal Šimečka

„Smer-SD ovládol políciu, ide ovládnuť Slovenskú informačnú službu, teraz útočí na nezávislých novinárov. A úplne nezmyselne do toho zaťahuje aj mňa ako opozičného politika. Je to lacná demonštrácia sily a pokus o odpútanie pozornosti od ich vlastných káuz,“ reagoval predseda PS. Pripomenul, že jeho otca za názory prenasledovali aj režimy v minulosti.

Pýta sa, či predstavitelia Smeru-SD nemajú nič lepšie na práci za peniaze daňových poplatníkov než šikanovanie novinárov. „Ľudia na Slovensku čelia desiatkam vážnych problémov, ktorými by sa mohli a mali títo politici venovať prioritne,“ podotkol.