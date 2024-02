Šimkovičovú v Abú Zabí prenasledovali Slováci. Chceli vedieť, ako sa má na predĺženej luxusnej zahraničnej ceste za štátne peniaze

Tvrdí, že jej nedali pokoj a otravovali ju, keď sa snažila nastúpiť do auta.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová tvrdí, že pri odchode z konferencie UNESCO ju prenasledovali neznáme osoby. Chceli od nej vedieť, čo robí na luxusnej zahraničnej ceste za peniaze daňových poplatníkov.

„Slováci s kamerou a mikrofónom, ktorí sa tlačili do auta, ktoré odvážalo ministerku, ani po dvoch otázkach ministerky neodpovedali, odkiaľ sú, z akého média či inštitúcie. Muž s mikrofónom iba opakoval, že je zástupcom daňových poplatníkov,“ napísalo ministerstvo vo vyjadrení.

Šimkovičová tvrdí, že by chcela vedieť, kto týmto „provokatérom“ platí takúto cestu do zahraničia. „Je to hanba, ktorú slovenskí občania robia v zahraničí, cirkus, aký poznáme z čias Igora Matoviča, pred očami organizátorov medzinárodnej konferencie a účastníkov z celého sveta,“ dodal rezort.

Šimkovičová zostala v Abú Zabí aj po skončení konferencie

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová je v termíne od 13. do 17. februára na pracovnej ceste v Abú Zabí. Konferencia UNESCO o vzdelávaní v oblasti kultúry a umenia, na ktorej sa zúčastňuje, však trvá len do 15. februára. To skritizovalo hnutie Slovensko, ktoré naznačilo, že si vraj Šimkovičová cestu predĺžila na súkromné účely.

„Nevieme síce, prečo jej zahraničná cesta trvá až do 17. februára, ale to nám určite ozrejmí sama po návrate. My jej dovtedy zaželáme láskyplného Valentína za peniaze nás všetkých,“ povedala bývalá ministerka kultúry Natália Milanová.

Riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR Petra Bačinská pre Refresher povedala, že program sprievodného programu mimo konferencie rezort objasní po Šimkovičovej návrate.