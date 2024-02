VIDEO: Američanka ruského pôvodu darovala 50 dolárov Ukrajine. Zatkli ju za vlastizradu, hrozí jej drakonický trest

Rusko obvinilo 33-ročnú Američanku ruského pôvodu Xeniu Karelinovú z vlastizrady. Dôvodom je to, že darovala 51 dolárov ukrajinskej charite. Podľa ruských úradov Karelinová ohrozila bezpečnosť krajiny, informuje CNN.

Karelinovú zadržali počas návštevy rodiny v Jekaterinburgu. Zadržali jej mobilný telefón a prepustili ju. O tri týždne jej úrady oznámili, že všetko je v poriadku a môže si po telefón prísť a opustiť krajinu. Odvtedy sa už nikomu z rodiny neozvala.

Ruská Federálna bezpečnostná služba tvrdí, že žena spáchala vlastizradu tým, že poskytla finančnú pomoc cudziemu štátu pri aktivitách namierených proti bezpečnosti Ruska. Médiá zverejnili zábery, ako ju privádzajú na súd. Hrozí jej až 20 rokov za mrežami. Súd však prípad odročil, pretože Karelinová nedostala žiadneho právnika. Podľa jej priateľa sa žiaden z ruských právnikov do prípadu nechce pustiť.

Rusko väzní okrem Karelinovej aj dvoch amerických novinárov. Evanovi Gershkovichovi predĺžili vyšetrovaciu väzbu do 30. marca. Novinára denníka The Wall Street Journal zatkli ešte v marci 2023 za špionáž, ktorú popiera. Taktiež mu hrozí trest 20 rokov.

❗🇷🇺⚔️🇺🇸🇺🇦 Russian authorities detained a citizen with dual nationality of Russia and the United States and residing in Los Angeles, Ksenia Karelina, on suspicion of treason.



According to the Russian government, Karelina was dedicated to collecting funds for an unidentified… pic.twitter.com/0Zn5jNJfDs