Zázrak v Raslaviciach? Neexistujúce ihrisko sa za tri týždne zmenilo na nepoznanie, presvedčili sme sa o tom osobne

Od medializovania prípadu prešli tri týždne, pričom zmeny sa dajú pokojne označiť za masívne. Takto to vyzerá na dedinskom ihrisku dnes.

Tam, kde nebolo nič, je teraz krásne ihrisko. Od začiatku kauzy dedinského ihriska v Raslaviciach uplynuli tri týždne. Miestna obyvateľka nám potvrdila, že na jeho dokončenie stačili obci dva týždne, hotové bolo podľa nej už koncom februára. O zmene sme sa presvedčili na vlastné oči v pondelok 4. marca počas návštevy Raslavíc.

Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Do obce prichádzame sme zvedaví, čo sa za necelé tri týždne zmenilo. Po príchode na miesto parkujeme na rovnaké miesto ako minule. Pred nami sa rozprestiera krásne športovisko so zelenou umelou trávou. V pozadí je vidieť atletická dráha, chodníky sú tiež takmer hotové. Práve tieto pohľady sa zhodujú s fotografiami, ktoré samospráva predstavila pred niekoľkými týždňami.

Dokončili ho vraj iba pred týždňom

Práce sa pravdepodobne dali do pohybu niekoľko dní po tom, čo o ihrisku informovali médiá. Stretávame miestneho pána, ktorý neďaleko od nás zametá dvor. Na otázku, ako dlho tu stojí ihrisko, odpovedal, že maximálne jeden týždeň.

V utorok 5. marca sme znova požiadali o vyjadrenie aj vedenie obce, do zverejnenia článku neodpovedali.

Tri týždne dozadu to vyzeralo úplne inak

Obec dostala na ihrisko dotácie z Prešovského samosprávneho kraja aj z Verejnoprávneho fondu na podporu športu, dohromady ide o viac ako 260-tisíc eur, píše Korzár. Mali postaviť športovisko, ktoré zahŕňa ihrisko s umelou trávou, atletickú dráhu, petangové ihrisko, chodník či parkovacie miesta pre imobilných. Projekt odovzdali, kontrolór ho skolaudoval a na internet zavesili fotografie krásneho ihriska. Ihrisko však v skutočnosti neexistovalo.

Zdroj: REFRESHER/Timotej Gašper

Keď sme do Raslavíc prišli 14. februára, nebolo tam nič. Prednosta povedal, že sa odmieta vyjadriť, rovnako reagoval aj starosta. Miestni porozprávali, že ihrisko nepostavili:

„Chodím touto cestou každý jeden deň, ani raz som tu nevidela pracovníkov, nejaké stroje alebo nejaký kus trávnika. Vyhovárajú sa na sneh v októbri. Najhoršie na tom je, že teraz hádžu vinu na obecných pracovníkov, ale z úradu si na seba nik vinu nevezme,“ povedala nám vo februári okoloidúca.

Zverejnili fotomontáž? Vedenie obce tvrdí jedno, ľudia druhé

Vedenie obce na čele so starostom Adriánom Rychvalským tvrdilo, že projekt spustili, no museli na ňom začať pracovať odznova, pretože obecný podnik položil trávové pásy nesprávne. Obyvatelia obce pre Korzár tvrdili, že fotografie, ktoré sa objavili na stránke samosprávy, sú falošné a ide o fotomontáže. Starosta stojí za názorom, že fotografie nie sú falošné. Ak by sa však potvrdilo, že ide o klamstvo a obec nestihla odovzdať daný projekt do stanoveného dátumu, peniaze by museli vrátiť.