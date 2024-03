Nový prieskum: Korčok sa v prvom kole doťahuje na Pellegriniho. Ako by dopadlo druhé kolo prezidentských volieb?

Agentúra Ipsos zbierala dáta od 12. do 16. marca 2024 na vzorke 1 038 respondentov.

Najnovší prieskum od agentúry Ipsos pre Denník N ukazuje, že v prvom aj druhom kole prezidentských volieb by si ľudia zvolili Petra Pellegriniho. Ivan Korčok by obsadil druhé miesto, no oproti dávnejším prieskumom sa posúva vyššie a pomaly sa doťahuje na lídra Hlasu-SD a súčasného predsedu NR SR.

V prvom kole volieb delí Korčoka od Pellegriniho menej ako 1 percentuálny bod

V prvom kole by mal podľa prieskumu Pellegrini 37,4 percenta voličskej dôvery. Tesne za ním sa v prieskume nachádza občiansky kandidát Ivan Korčok s 36,6 percenta. V druhom kole by sa však rozdiel zväčšil a Pellegrini by vyhral o 6,8 percenta, podľa prieskumu by mal 53,4 percenta hlasov a Korčok by získal 46,8 percenta voličskej dôvery.

Na treťom mieste sa v prieskume nachádza Štefan Harabin s 11,3 percenta. Za Harabinom by nasledovali Igor Matovič s veľkým skokom na 4,3 percenta. Na piatom mieste sa nachádzal Krisztián Forró s 2,8 percenta, potom Ján Kubiš s 2,4 percenta. Mariana Kotlebu by volilo 1,8 percenta ľudí a Milana Náhlika 1,1 percenta Slovákov. Zvyšní kandidáti nedosahovali ani jedno percento.

Takto by vyzerali výsledky po prvom kole podľa Ipsosu:

Výsledky prieskumu od agentúry Ipsos. Zdroj: RTVS

Takto by vyzerali výsledky po druhom kole podľa Ipsosu: