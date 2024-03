V siedmich okresoch vyhlásili mimoriadnu situáciu pre výskyt medveďov. Šutaj Eštok chce zvýšiť policajné hliadky

Vyhlásenie mimoriadnej situácie sa v budúcnosti očakáva aj v ďalších okresoch.

Vo viacerých okresoch na severe Slovenska vyhlásili mimoriadnu situáciu pre výskyt synantropných medveďov. Ide o okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad, Kežmarok, Žilina, Martin a Turčianske Teplice.

Stalo sa to po štvrtkovom zasadnutí krízových štábov na jednotlivých okresných úradoch. Vyhlásenie mimoriadnej situácie sa očakáva aj vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja a v niektorých okresoch Trenčianskeho kraja.



Cieľom vyhlásenia mimoriadnych situácií je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) ochrana ľudí žijúcich v mestách. „Umožní nám to aj v rámci Policajného zboru aj zásahových tímov lepšie reagovať na zvýšený výskyt medveďa. Zásahové tímy budú posilnené, a tak chceme jasne ľuďom garantovať to, že štát je tu na to, aby ich chránil,“ povedal po stredajšom (20. 3.) zasadnutí vlády šéf rezortu vnútra.

Medvede sa nachádzajú v blízkosti ľudských sídiel

Nárast počtu konfliktných situácií medveďa s človekom je podľa ministerstva životného prostredia následkom synantropizácie veľkého počtu jedincov v rizikových oblastiach.

„Rizikové oblasti sú určované na základe katastrálnych území, v ktorých v predchádzajúcom období najčastejšie dochádzalo k pravidelnému prieniku synantropných jedincov medveďa hnedého do intravilánu, prípadne do blízkosti ľudských sídiel v extraviláne,“ ozrejmil envirorezort v materiáli, o ktorom rokoval v stredu vládny kabinet.



V týchto okresoch má minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podľa uznesenia vlády zabezpečiť posilnenie hliadkovej činnosti Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Šutaj Eštok má tiež zabezpečiť zvýšenie hliadkovej činnosti polície v dotknutých okresoch a potrebné materiálne vybavenie jednotlivých hliadok.



„V období mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na zamedzenie rizík ohrozenia obyvateľov medveďom hnedým, na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie a minimalizovanie škôd,“ uviedol envirorezort.