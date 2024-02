Ako povedala Mojsejová, nedajte sa oj**ať. Dymová clona v parlamente síce znevažuje týrané ženy, ale pointa je inde (Komentár)

Koaliční poslanci sa v priebehu rozpravy tvárili, že im záleží na slovenských ženách. Napriek tomu jednohlasne zahlasovali za zmenu zákona, ktorá chráni (okrem páchateľov ekonomickej trestnej činnosti) násilníkov.

Súčasná koalícia (Smer, Hlas, SNS) nám na včerajšom rokovaní niekoľkokrát sľubovala, že je v jej najväčšom záujme chrániť ženy a deti. O pár minút nato si bez mihnutia oka odhlasovala novelu Trestného zákona, ktorá skracuje premlčacie lehoty pri znásilnení. Na prvé miesto tak dali svojich najbližších stíhaných priateľov, na druhé násilníkov a na úplne posledné spravodlivosť spolu s týranými ženami.





Ale to nie je správne, nemôžeme im takto poľaviť. Páni politici a političky s rozkopanými hodnotovými kompasmi a vyosenými chrbtovými kosťami, Trestný zákon nie je na Slovensku problém číslo jeden pre vašich voličov, ale jedine tak pre vašich kamarátov, známych, biznispartnerov a dokonca aj blízkych alebo vzdialených rodinných príslušníkov. Však, pán Gašpar? Keď Nora Mojsejová svojho času kandidovala do parlamentu, preslávila sa aj populárnym sloganom Nedajte sa oj**ať, ďakujem vám za pozornosť . No a v tomto prípade by sme mohli tieto slová vytesať do kameňa. Aj keď je tento pľuvanec do tváre katastrofa a budem sa mu venovať ďalej, chcem len pripomenúť, že ide o obyčajnú dymovú clonu – ešte hustejšiu, ako je ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Smer, Hlas a SNS chcú prekryť ohavné podkopávanie právneho štátu práve takými „riešeniami“, pri ktorých si vždy povieme, že keď tu už musia rozkopať krajinu, nech „aspoň toto nechajú na pokoji“. Dokonca aj Alojz Hlina explicitne včera pri svojom rozhorčenom prejave vyslovil, že tie ekonomické tresty si znížte, ale ženy nechajte na pokoji.Ale to nie je správne, nemôžeme im takto poľaviť. Páni politici a političky s rozkopanými hodnotovými kompasmi a vyosenými chrbtovými kosťami, Trestný zákon nie je na Slovensku problém číslo jeden pre vašich voličov, ale jedine tak pre vašich kamarátov, známych, biznispartnerov a dokonca aj blízkych alebo vzdialených rodinných príslušníkov. Však, pán Gašpar?

Kto vysvetlí poslancom a poslankyniam koalície, že práve zákony a všeobecné vnímanie násilia v spoločnosti sú najväčšou (de)motiváciou obetí zveriť sa? Ak sa aj zákonodarcovia budú pozerať na znásilnené ženy ako na klamárky oblečené v minisukni, koľko žien sa v budúcnosti bude dožadovať spravodlivosti?

Sánka všetkým kriticky zmýšľajúcim jedincom musela padnúť, keď sa ozval novopečený boxer poslanec za Smer-SD Richard Glück. Ten to slovenským ženám vysvetlil tak, že sa určite zapáči aj kastingovým headhunterom v Zámene manželiek, kde na podobných stereotypoch dokážu postaviť celý scenár. Hádam sa mu ozvú a my uvidíme, ako to má zariadené on sám doma, keď s radosťou zasahuje ako zákonodarca do života iných.

V USA si to tie ženské vraj vymýšľajú a po 18 rokoch očierňujú mužov. Preto teda musíme na Slovensku meniť Trestný zákon. Nemôžeme predsa dopustiť, aby sa žena o traumatickej skúsenosti rozhodla rozprávať až o niekoľko rokov neskôr, keď sa jej samej alebo s pomocou terapeutov a odborníkov podarí cez traumu preniesť. Čo keby očiernila nejakého muža, ktorý to myslel dobre, len si nepočkal na súhlas?

„Premlčacia doba začne plynúť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ju niekto znásilní, a môže ten trestný čin nahlásiť,“ povedal v pléne parlamentu. Pán poslanec si zjavne znásilnenie predstavuje ako čin, ktorý sa deje len v noci v opustenom parku. Kto mu však vysvetlí, že muži denne znásilňujú aj svoje manželky?

Násilie sa najčastejšie deje práve v spoločných domácnostiach, kde má muž nad ženou fyzickú prevahu. Je preto také nepochopiteľné, že sa žena rozhodne nahlásiť znásilnenie až vtedy, keď sa cíti v bezpečí?

Za zmenu zákona zahlasovalo 69 mužov, ktorí ženám poslali odkaz, že vedia viac o tom, ako dlho trvá prekonať strach, hanbu a traumu. S koľkými psychológmi sa asi tak poradili pri písaní úpravy zákona?

Moderná európska demokracia

Poslanci koalície si svoje argumenty postavili aj na tom, že v moderných európskych krajinách je premlčacia lehota kratšia. S dátami a údajmi však zákonite pracujú selektívne a vždy povedia len a. Nepovedia b, že tieto krajiny sú štatisticky v odhaľovaní trestnej činnosti efektívnejšie, majú lepšie prostriedky, vybavenie, zázemie, zdroje a podobne.

A už vôbec nepovedia, že skracovanie lehôt premlčania a znižovanie trestov sa v žiadnom prípade netýka páchania násilia na ženách a deťoch. Naopak, vyspelé štáty ženy a deti chránia, venujú sa im prioritne a premlčacie lehoty predlžujú.

Násilie na ženách sa na celom svete deje dennodenne. Len mizivé percento z nich sa to zo strachu z násilníka či výsmechu odhodlá oznámiť polícii. Na Slovensku koaliční poslanci zobrali ženám právo rozhodnúť sa nahlásiť znásilnenie až vo chvíli, keď to budú chcieť urobiť.



Tak koho chránime?