Posun v kauze únosu vietnamského občana: NAKA obvinila bývalého poradcu Roberta Fica

NAKA obvinených podozrieva zo zavlečenia.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila v kauze únosu vietnamského občana osem ľudí. V zozname obvinených sa nachádza aj bývalý poradca premiéra Roberta Fica Quang Le Hong a príslušníci vietnamskej tajnej služby, informuje Denník N.

Bývalého poradcu Fica nezastihli na Slovensku. Aktuálne je občanom Nigérie. NAKA obvinených podozrieva zo zavlečenia.

K údajnému únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu došlo konkrétne v júli 2017. Z Nemecka ho tajná služba previezla do Prahy a v Bratislave ho naložila omámeného do slovenského vládneho špeciálu.

Delegácia v špeciáli priletela do Bratislavy, pričom ju vraj sprevádzal šéf protokolu ministerstva vnútra Radovan Čulák. Neskôr sa presunuli na stretnutie do vládneho hotela Bôrik. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi.