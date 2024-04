Filip Kuffa preletel vrtuľníkom ponad Malú Fatru. Letel cez oblasť, kde je zakázaný pohyb turistov

Bývalý štátny tajomník Michal Kiča Kuffu obvinil z plašenia ohrozeného vtáctva.

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kuffa preletel vrtuľníkom nad hrebeňom Malej Fatry. Bývalý štátny tajomník Michal Kiča upozornil na to, že Kuffa letel nízko ponad Národnú prírodnú rezerváciu Tiesňavy a aj Národnú prírodnú rezerváciu Rozsutec, kde je aktuálne zakázaný pohyb turistov.

„Pilotovi a osobitne aj štátnemu tajomníkovi je asi jedno, že takýto let nízko nad terénom mohol spôsobiť opustenie znášok u sokola sťahovavého, orla skalného a iných ohrozených druhov vtákov,“ napísal Kiča na Facebooku.

Kiču zaujíma aj to, kto za let vrtuľníkom zaplatil. „Tiež by ma zaujímalo, či pán Kuffa alebo ministerstvo za tento let platili? A ak nie, neočakáva nejaké protislužby práve majiteľ vrtuľníka? Nebudú sa kvôli jeho záujmom meniť pravidlá v národnom parku?“ pýta sa v príspevku.

K príspevku sa vyjadril aj Filip Kuffa

Filip Kuffa na obvinenia zareagoval a na sociálnej sieti zverejnil video, v ktorom tvrdí, že chodníky sú zavreté už tri roky, napriek tomu, že sa tam podľa jeho slov hniezdenie vtákov nepotvrdilo. „Ten orol odišiel, viac sa tam neukázal, ale ochranári ten chodník nechali zavretí. Takže toto je tá ochrana prírody na Slovensku,“ povedal Kuffa. Odvolával sa na vlastníkov pozemkov, ktorí tvrdia, že žiadneho orla nevideli.