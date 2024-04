Mnohých Bratislavčanov dnes prekvapila nepríjemná zmena. Parkovacia politika sa rozšírila na ďalšie ulice

Nová regulácia začala platiť od 15. apríla.

Bratislavčania musia od 15. apríla v mestskej časti Ružinov parkovať podľa novej parkovacej politiky. Regulácia sa mení aj v zóne RU1– Nivy. Mesto zároveň upozorňuje, že zónu RU1 rozdelilo na dve lokality, ktoré budú rôzne spoplatnené, informujú na webovej stránke Paas.sk.

Lokalita RU1 – Nivy sever, ohraničená ulicami Trnavská cesta, Karadžičova, Záhradnícka a Bajkalská, bude regulovaná od 8.00 do 24.00 h od pondelka do nedele. Lokalita RU1 – juh, ohraničená ulicami Záhradnícka vrátane, Karadžičova, Mlynské Nivy, Prievozská a Bajkalská, bude regulovaná od 8.00 do 24.00 h od pondelka do piatka.

„Znamená to, že návštevníci zóny budú parkovať od 24.00 do 8.00 h zadarmo a od 8.00 do 24.00 h za nezmenenú hodinovú tarifu 1,50 eura,“ dodávajú na webe.