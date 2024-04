VIDEO: Bratislavčan sa na audine rútil po diaľnici obrovskou rýchlosťou. Zaplatiť musí 800 eur, inak príde o vodičský preukaz

Polícia mu na mieste zadržala vodičský preukaz.

Diaľniční policajti zadržali vodičský preukaz Bratislavčanovi, ktorý na vozidle značky Audi „letel“ po diaľnici rýchlosťou 212 km/h. 45-ročný šofér prekročil maximálnu povolenú rýchlosť o 82 km/h, informujú policajti na Facebooku.

„Policajná hliadka mu na mieste uložila maximálnu možnú výšku pokuty, a to 800 eur. Vodič s rozhodnutím súhlasil, no peniaze na jej zaplatenie na mieste nemal. Pre insolventnosť mu policajti až do lehoty úhrady pokuty zadržali na mieste vodičský preukaz,“ píše polícia v statuse.

Policajti vodičov upozorňujú, že do konca mája vykonávajú kontroly formou objektívnej zodpovednosti. Mnohí vodiči, ktorí prekročili rýchlosť, preto môžu očakávať nemilé prekvapenie v podobe výzvy na uhradenie pokuty.