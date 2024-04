Mnohí Slováci majú nárok na kúpeľnú liečbu zadarmo. Poisťovňa im pobyt uhradí

Pacienti musia patriť do jednej z dvoch kategórií.

Mnohí Slováci navštevujú kúpele, ktoré im pomáhajú s regeneráciou či so zlepšením chronického stavu. Tieto pobyty za určitých podmienok prepláca zdravotná poisťovňa, informuje RTVS.

Poisťovne pacientov rozdeľujú do dvoch kategórií. Poplatky rozlišujú podľa toho, či ide o pacientov s chronickými ochoreniami alebo sa prišli do kúpeľov zregenerovať po operácii či úraze. Pobyty trvajú 21 alebo 28 dní.

Poplatky poisťovne rozlišujú podľa indikácií A a B. „V skupine A je to 1,70 eura na jeden deň kúpeľnej starostlivosti a v skupine B je to päť eur alebo 7,30 eura na jeden deň, závisí od sezóny. V prvom a vo štvrtom kvartáli roka je to nižšia suma (5 eur) a v druhom a treťom vyššia (7,30 eura),“ vyhlásila riaditeľka odboru schvaľovacích činností VšZP.

Pacienta ubytujú do štandardnej izby. V prípade, že chce pacient nadštandard, musí si zaň priplatiť priamo v kúpeľnom zariadení. Žiadosť o kúpeľnú liečbu posiela odborný lekár, ktorý musí vypísať návrh na takúto starostlivosť.

Anketa: Aký máš vzťah ku kúpeľom? Navštevujem ich pravidelne. Navštívil som ich párkrát. V kúpeľoch som bol iba raz. V kúpeľoch som nikdy nebol. Navštevujem ich pravidelne. 0 % Navštívil som ich párkrát. 0 % V kúpeľoch som bol iba raz. 0 % V kúpeľoch som nikdy nebol. 0 %