Sociálna poisťovňa vyskúšala experiment na slovenských živnostníkoch. V liste upravila pár slov, vyzbiera však o milióny viac

Mnohí živnostníci odvádzajú poistné v nižšej sume.

Sociálna poisťovňa rozposlala živnostníkom upravené úradné listy, v ktorých im pohrozila. V prípade, ak by odvody nezačali platiť správne, čelili by dôsledkom svojho konania. Analytici z Inštitútu finančnej politiky (IFP) sa zhodujú, že práve tieto listy by do štátnej kasy mohli ročne priniesť o niekoľko miliónov viac.

„Upravili sme formuláciu úradného listu a otestovali sme rôzne verzie upozornení založené na poznatkoch behaviorálnej ekonómie. Ako najlepší variant sa pritom ukázal list obsahujúci hrozbu odhalenia spolu s negatívnymi dôsledkami nesprávneho platenia,“ priblížil inštitút.

Povinnosť platiť poistné vznikne ročne až 180-tisíc živnostníkom. Napriek tomu, že ich sociálna poisťovňa vopred upozorní, mnoho z nich ho neplatí vôbec alebo ho platí len vo vybraných mesiacoch.

„Skoro 19 % živnostníkov neodvádza svoje poistné v správnej výške, čo vedie ku kumulácii ich dlhu na sociálnom poistení v celkovej sume 63 miliónov eur ročne. Za takúto sumu by pritom bolo možné zvýšiť platy učiteľov na základných a stredných školách o takmer 4 % alebo navýšiť počet zdravotných sestier o približne 8 %,“ upozorňuje IFP.