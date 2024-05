„Taraba je úbohý klamár,“ napísal šéf stránky Hoaxy a podvody. Zvažuje, že voči ministrovi podnikne právne kroky

Tomáš Taraba tvrdí, že David Púchovský založil stranu na podporu Progresívneho Slovenska.

Šéf projektu Hoaxy a podvody a asistent poslanca Jaroslava Spišiaka David Púchovský nazval ministra životného prostredia Tomáša Tarabu „úbohým klamárom“. Šéf envirorezortu v pléne Národnej rady tvrdil, že Ódor a Spišiak ovládali stránku Hoaxy a podvody – Polícia SR.

„Asistent Spišiaka mal od začiatku povedať, že to robí pre Progresívne Slovensko, dostane odmenu, urobia zo mňa asistenta, oni sa o mňa postarajú,“ povedal Taraba.

Púchovský však vysvetlil, že so Spišiakom prvýkrát komunikoval až v roku 2023 a stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR vznikla za podpory exprezidenta polície Milana Lučanského. Pripomenul aj to, že projekt získal niekoľko ocenení doma i v zahraničí.

„Chápem klamára Tomáša Tarabu, že tajné sprisahania, dohodovania, špinavosti. V jeho svete je to asi úplne normálne, on takto funguje a myslí si, že to robia aj ostatní. Sám sa vyzliekol do naha,“ napísal v statuse na Facebooku. Ďalej uviedol, že voči ministrovi zvažuje právne kroky.