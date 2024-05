Mnohí Slováci pred dovolenkou stále nedostali cestovné pasy. Na doklady čakajú už od marca

Ministerstvo vnútra nezvláda obrovský nápor žiadostí o vydanie cestovných dokladov.

Ministerstvo vnútra má problém s vydávaním cestovných pasov včas. Mnohí Slováci si však už zarezervovali dovolenky a bez pasu nemôžu do niektorých krajín pricestovať. Klientske centrá vyhlásili, že na doklady si počkajú až 60 dní, informuje RTVS. Pas by pritom mali vydať maximálne do 30 dní, za príplatok aj skôr.

„Keď som sa tam v piatok bola informovať, že by mal byť už hotový, tak mi bolo povedané, že sa čaká teraz aj 60 dní, že nestíhajú. Nebolo vysvetlené, že na základe čoho nestíhajú. Dobiehali tam pasy len marcové, ktoré mali už dávno mať,“ hovorí Michaela.

Ďalšia žena tvrdí, že pri vybavovaní dokladov jej nikto nepovedal, že to bude trvať tak dlho. „Teraz mi oznámili, že za ten mesiac sa to asi nestíha, čiže dva mesiace cca to budú, ale s tým, že mi vôbec nevedia povedať, že kedy. Vysvetlenie som nedostal,“ ozrejmuje ďalší čakajúci.

Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann tvrdí, že klientske centrá zažívajú 180 % nárast počtu žiadostí. „Našou snahou je, aby občania dostávali pasy v zákonom stanovenej lehote a každý, kto si oň požiada,“ povedal.

