Huliak nevníma fotku so zastreleným medveďom ako problém. Hojsík ho v relácii Face to Face nazval „vulgárnym a prízemným človekom“

Do diskusnej relácie Face to Face prijali pozvanie poslanec Rudolf Huliak (SNS) a poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík (Progresívne Slovensko).

Do relácie Face to Face s Adelom Ghannamom prijali pozvanie poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) a poslanec NR SR Rudolf Huliak (SNS). V rozhovore prebrali voľby do Európskeho parlamentu, stav našich lesov, prijatie Green Dealu, ale aj otázku strieľania medveďov na Slovensku.

V relácii politici prebrali aj zverejnenie kontroverznej fotografie zastreleného medveďa na facebookovom profile SNS, v čom však poslanec Huliak nevidel žiaden problém. Na otázku moderátora, či zverejnením neporušil kódex, ktorý zakazuje zverejnenie usmrtených zvierat, argumentoval, že fotografiu zverejnil správca stránky, nie on sám.



Politici sa nezhodli ako na téme odstrelu medveďov, tak ani na európskom Green Deale. Europoslanec Martin Hojsík vníma prijatie Green Dealu ako víziu prosperity, pričom sa opieral o vyjadrenia odbornej verejnosti. „Ja už keď počujem ‚odborný názor‘, mne je na vracanie,“ komentoval jeho slová poslanec Huliak.