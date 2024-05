VIDEO: Na Slnku zaznamenali obrovskú erupciu. Spôsobiť môže polárnu žiaru aj výpadky rádiového signálu

15. mája došlo na Slnku k najsilnejšej erupcii od roku 2017. Erupcia triedy X sú podľa odborníkov najsilnejšie a môžu sa postarať o poruchy v energetických sieťach aj o opätovný výskyt polárnej žiary, informuje vedecký magazín Science alert.

Na Zemi sa preto musíme pripraviť na výpadky v komunikačných systémoch, ako napríklad poruchy v rádiových frekvenciách.

Potešia sa však tí, ktorí nemali možnosť vidieť úchvatnú polárnu žiaru, ktorá sa objavila aj nad Slovenskom. Odborníci predpovedajú, že dôsledkom silných erupcií sa na Zemi môže opäť objaviť. Nie je však isté kde.

X-class! 💥



The Sun has put on a real show for us! Here’s a roundup of the X-class flares we saw in the past week, including the strongest flare of this solar cycle, as seen by NASA’s Solar Dynamics Observatory. pic.twitter.com/3pBYmhqbsr