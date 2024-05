Pedagóg žurnalistiky sa v relácii ospravedlnil Ficovi za „všetky novinárske útoky voči jeho osobe“. Spätne ho prosí o to isté

V relácii RTVS diskutovali odborníci o stave, dôsledkoch a možnostiach zmiernenia spoločenského a politického napätia po atentáte na premiéra Roberta Fica.

Pedagóg Karol Lovaš z Inštitútu komunikačných štúdií a žurnalistiky UK v Prahe sa v dnešnej diskusii RTVS O 5 minút 12 ospravedlnil premiérovi Robertovi Ficovi za novinárov.

„Chcel by som urobiť jednu vec. Nevideli sme politika sa ospravedlniť, ale možno by bolo fajn vidieť novinára ospravedlniť sa,“ uviedol pedagóg žurnalistiky Lovaš s tým, že by chcel využiť príležitosť na ospravedlnenie sa premiérovi Robertovi Ficovi za „všetky novinárske útoky voči jeho osobe“.

Zmierenie nie je záležitosťou jednej strany

„Odpustite nám pán premiér ako novinárom všetky tie veci, ktoré neboli profesionálne a neboli v poriadku,“ vyhlásil. Zároveň Lovaš premiéra poprosil, aby bol schopný urobiť to isté, pretože podľa jeho slov nie je zmierenie nikdy záležitosťou len jednej strany.

Lovaš uviedol, že ako novinár cíti, že nie vždy bolo zo strany novinárov všetko v poriadku. Taktiež podotkol, že rovnako nebolo všetko v poriadku ani zo strany premiéra Fica. Novinár verí, že jeho gesto inšpiruje aj politikov, ktorí sa „nie raz správali voči novinárom nesprávnym spôsobom“.

Minister obrany Robert Kaliňák na dnešnej tlačovke uviedol, že chce oceniť Karola Lovaša za to, že sa ospravedlnil Robertovi Ficovi. „Ja rád poviem takisto prepáčte každému novinárovi, s ktorým som sa za svoju 25-ročnú kariéru politika pohádal. Nebude ich asi tak veľa, ale rád sa mu pozriem do očí a rád mu poviem prepáčte.“ uviedol Kaliňák v kontexte deeskalácie napätia, ktorá podľa neho môže opäť posunúť slovenskú politiku do vecnej a efektívnej roviny.