AKTUÁLNE: Šutaj Eštok tvrdí, že odvrátili hrozbu na nemocnice. V prípade strelca z Handlovej vraj nejde o osamelého vlka

Minister vnútra uviedol, že monitorujú rizikové osoby aj skupiny.

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok na tlačovej konferencii uviedol, že dnes vďaka SIS odvrátili hrozbu na nemocnice. Hrozbu prirovnal k nedávnym vyhrážkam na školách, kde sa páchatelia vyhrážali bombovými útokmi. Šutaj Eštok uviedol, že niečo podobné sa im dnes podarilo vďaka SIS odhaliť aj v kontexte nemocničných zariadení.

Šutaj Eštok tiež uviedol, že v prípade atentátu na Roberta Fica bol zriadený vyšetrovací tím, ktorý pracuje s verziou, v ktorej nejde o útočníka z Handlovej ako o osamelého vlka.

V kontexte atentátu na premiéra povedal Šutaj Eštok, že nemuselo ísť o útočníka ako o osamelého vlka. Strelec z Handlovej mal 2 hodiny po streľbe vymazanú facebookovú aj komunikačnú históriu. Tú však nevymazal on. Preto minister vnútra tvrdí, že nemuselo ísť o osamelého vlka.

Minister vnútra ďalej uviedol, že monitorujú rizikové osoby aj skupiny. Podľa neho je výkon policajtov navýšený o 30 až 40 %. Monitorujú aj virtuálny priestor, aby odvrátili hrozby a posilnili bezpečnosť Slovenska.

Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že v stredu 22. mája zasadne ďalšia bezpečnostná rada. Majú na nej hovoriť o aktuálnej situácii aj o tom, aké príjmu legislatívne zmeny, ktorými chcú zvýšiť ochranu osôb či inštitúcií.

Kaliňák povedal, že „ochrana slobody prejavu prerástla“ až do fyzického útoku na premiéra. Na stredajšej bezpečnostnej rade chcú riešiť aj to, ako viac penalizovať aj verbálne útoky vysokého stupňa nenávisti. Ako to plánujú realizovať však bližšie neuviedol.

