VIDEO: V Česku kandidujú do europarlamentu mimozemšťania. Líder kandidátky prišiel v kostýme do diskusnej relácie

Kandidáti v kostýmoch mimozemšťanov sľubujú koniec vojny na Ukrajine.

Za Česko kandiduje v eurovoľbách netradičná strana s názvom „Ano, lepší EU s mimozemšťany“. Jej členovia sa prezliekajú do kostýmov mimozemšťanov a tvrdia, že nejde o žiadnu recesiu.

Líder kandidátky Tomáš Franěk vystúpil aj v diskusnej relácii ČT24. Prezlečený za mimozemšťana sľuboval, že strana zastaví vojnu a zdražovanie. Tvrdí, že oni majú ako mimozemšťania väčší nadhľad a za cieľ si dávajú dotlačiť Zelenského a Putina za rokovací stôl.

Zdroj: ČT24/reprofotot

„Zatiaľ čo sa politici hádajú sprava doľava, zľava doprava, my mimozemšťania máme nadhľad. Táto vojna sa raz skončí a skončí sa pri rokovacom stole. Ak získame mandáty europoslancov, urobíme všetko pre to, aby to bolo čo najskôr. Zastavíme vojnu a tým aj zbytočnú drahotu. Príďte k voľbám a príďte všetci! Voľte číslo 16. Voľte mimozemšťanov do Európskeho parlamentu!“ takto znie ich stranícke motto na webe.