15-ročného chlapca si ráno po párty fotili mŕtveho. Spojili sme sa s jeho kamarátmi, ktorí nám povedali, čo sa stalo

Čo sa stalo s 15-ročným chlapcom z Rožňavy? Jeho kamaráti nám porozprávali, čo sa dialo v posledný deň jeho života.

V pondelok večer si partia kamarátov v Rožňave urobila večierok plný zábavy, alkoholu a drog. Zúčastnili sa ho štyria kamaráti, medzi ktorými bol aj 15-ročný chlapec. V utorok ráno bol mŕtvy. Než ho ale odniesla sanitka, kamoši ho fotili a dávali na sociálne siete. Mysleli si, že jednoducho spí. Až potom zistili, že niečo nie je v poriadku.

Aký bol v skutočnosti? Mal problémy doma či v škole? Užíval drogy? Čo sa stalo počas osudnej noci? Dalo sa tomu zabrániť a prečo si ho kamoši fotili a pridávali na sociálne siete, keď už bol po smrti? V posledných dňoch sa nám podarilo skontaktovať niekoľkých jeho kamarátov.

Tí tvrdia, že v osudnú noc s partiou popíjali a užívali nejaké drogy. Na druhý deň sa údajne vybrali do školy, no a tu sa vyjadrenia jeho kamarátov začínajú rozchádzať. Jeden pre Refresher povedal, že bol ráno údajne pri vedomí a kamošom povedal, že do školy nejde. Viacerí však tvrdia, že si ho kamaráti fotili už ráno, keď s nimi vôbec nekomunikoval.