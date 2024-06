Zomrel slávny herec Donald Sutherland. Mladí diváci ho poznali z Hunger Games, starší aj z filmu M*A*S*H

Kanadský herec zomrel vo veku 88 rokov.

Vo veku 88 rokov zomrel kanadský herec Donald Sutherland. Za svoju kariéru sa objavil v desiatkach filmov. Mladšie ročníky ho mohli poznať z filmovej série Hunger Games. Zahral si však aj vo filme M*A*S*H, z ktorého vznikol kultový seriál. Za svoj život získal niekoľko ocenení vrátane Zlatého glóbusu, informuje portál Variety.

„S ťažkým srdcom vám oznamujem, že zomrel môj otec Donald Sutherland. Osobne si myslím, že bol jedným z najdôležitejších hercov v histórii filmu. Nikdy ho neodradila dobrá, zlá alebo škaredá rola. Miloval to, čo robil, a robil to, čo miloval, a nikto nemôže chcieť viac než to. Dobre prežitý život,“ napísal jeho syn Kiefer Sutherland na sociálnej sieti X.