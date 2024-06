Futbalový agent Kríž sa ospravedlnil za nevhodné video o Ukrajincoch a Rumunoch: Mrzí ma, že to uniklo na verejnosť

Kríž svoje ospravedlnenie smeroval k menšinám.

Futbalový agent Viktor Kríž sa ospravedlnil za video, v ktorom sa hanlivo vyjadroval o Rumunoch a posielal ukrajinských futbalistov na front. Povedal, že použil nevhodné slová a veľmi ho to mrzí, pretože má aj medzi Rumunmi a Ukrajincami veľa priateľov.

„Mrzí ma, že toto video uniklo na verejnosť. Nebolo to myslené politicky, išlo o predzápasový ošiaľ a už to nevrátim späť. Je mi ľúto, že to uniklo na verejnosť, pretože to bolo len pred pár známymi,“ povedal Kríž.

Na spomínanom videu sa futbalový agent Viktor Kríž a otec Mareka Hamšíka Richard spoločne s ďalšími ľuďmi natáčajú kamerou patriacou RTVS. „Musíme vyhrať nad tými cigánmi poj**anými, Rumunmi,“ povedal Kríž a dodal, že Ukrajinci si podľa neho nezaslúžia nič iné ako ísť domov. „Nech tam ťahajú, do p**e, a nech radšej na fronte bojujú,“ odkázal im. RTVS sa proti videu ohradila.