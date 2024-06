Slovenského diplomata vláda nepustila do New Yorku. Dôvodom môže byť podľa neho to, že je gay

Metoda Špačeka nedobrovoľne vyoutovala redaktorka článku týždenníka Plus 7 Dní.

Diplomat Metod Špaček, ktorý sa mal stať diplomatom OSN v New Yorku, v rozhovore pre Denník N povedal, že mu Ministerstvo zahraničných vecí zrušilo jeho vyslanie do USA na poslednú chvíľu. Myslí si, že dôvodom je to, že je gay a pracoval pre Zuzanu Čaputovú.

„Sú možné len dve verzie. Prvá je, že je to politická pomsta prezidentke, respektíve osobe, ktorá pre ňu pracovala, alebo to súvisí s mojou sexuálnou orientáciou, a že som LGBTI človek, a že si ministerstvo nevie predstaviť vyslať do zahraničia pár rovnakého pohlavia,“ odpovedal Špaček na otázku, prečo si myslí, že do New Yorku nakoniec nepoletí.

Denník N v rozhovore upozornil na to, že portál Pluska týždenníka Plus 7 Dní nedobrovoľne Špačeka vyoutoval s článkom, v ktorom Špačekovho manžela nazvala spolubývajúcim: „Dvaja muži a dieťa. Vedúci Čaputovej kancelárie vychováva bábätko so spolubývajúcim.“

Redaktorka portálu dokonca zvonila u Špačeka doma, kde videla kočiar a ženu, ktorú mylne označila ako opatrovateľku, pričom išlo o príbuznú. Diplomat vtedy uvažoval, že z Bratislavy odídu. „Myslím, že to je prekročenie akejkoľvek žurnalistickej etiky, pokiaľ o žurnalistike vôbec môžeme hovoriť. Keď vám niekto búcha do dverí, vyhľadá si vašu adresu, má potrebu prísť do bytu, tak je to vzbudzovanie strachu,“ povedal na adresu redaktorky.