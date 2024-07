Hviezda hororu legendárneho Stanleyho Kubricka zomrela v spánku.

Vo štvrtok 11. júla zomrela 75-ročná herečka Shelley Duvall, píše The Hollywood Reporter. Diváci ju môžu poznať najmä z kultového filmu Stanleyho Kubricka The Shining, kde si zahrala po boku Jacka Nicholsona.

O úmrtí informoval jej životný partner Dan Gilroy. Pre THR objasnil, že herečka zomrela v spánku na komplikácie spojené s cukrovkou. „Opustila nás moja drahá, milá, úžasná životná partnerka a priateľka. V poslednom období priveľa trpela, teraz je voľná. Odleť, krásna Shelley,“ povedal na rozlúčku Gilroy.

Duvall si okrem slávneho hororu zahrala aj vo filmoch ako Brewster McCloud, Thieves Like Us, Nashville, Buffalo Bill and the Indians či Sitting Bull’s History Lesson.