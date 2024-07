V mnohých okresoch zvýšili výstrahy pred búrkou na 2. stupeň.

Vo viacerých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja a v okrese Liptovský Mikuláš zvýšili meteorológovia výstrahu pred búrkami na druhý stupeň. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami sa rozšíril na okresy Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava. Teplomer tu môže ukazovať aj 35 stupňov Celzia.

Búrky v lokalitách s vydanou výstrahou druhého stupňa môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Naďalej platí aj výstraha prvého stupňa pred búrkami. Týka sa zvyšku východného Slovenska a niektorých okresov na juhu Banskobystrického kraja. Výstrahy druhého stupňa platia do 18.00 h, no naďalej až do pondelka môžu hroziť slabšie búrky.

Naďalej platia výstrahy pred teplotami aj povodňami

Výstrahy pred vysokými teplotami trvajú do 19.00 h. Výstraha prvého stupňa pred teplotami platí pre viaceré okresy Trnavského a Prešovského kraja. Teplota tu môže dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia.

SHMÚ tiež vydal výstrahu prvého stupňa pred prívalovými povodňami pre okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok a Brezno