Ľudí s infarktom aktuálne vraj nemá kto ošetriť, prevoz do vzdialenej nemocnice je zdĺhavý.

Kardiocentrum vo fakultnej nemocnici v Trenčíne nemá dostatok lekárov, akútne prípady tak momentálne nemá kto vyšetriť, informuje SME. Ľudí s vážnym zdravotným stavom musia prevážať do nemocníc v Martine, Nitre a Bratislave. Čas prevozu do vzdialených nemocníc by sa v prípade pacientov bojujúcich o život značne predĺžil.

Dôvodom alarmujúcej situácie v trenčianskej nemocnici je vraj júnové odvolanie primára kardiologického oddelenia Petra Blaška, ktorý stojí za jeho vybudovaním. Primára odvolal súčasný šéf nemocnice Michal Plesník, ktorého do funkcie vymenovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Po odvolaní zakladateľa kardiocentra Petra Blaška podala následne výpoveď väčšina lekárov. Oddelenie momentálne nemá dostatočné množstvo personálu, aby zabezpečilo riadne služby.

Rezort zdravotníctva sa bráni

26. júla dostali záchranári upozornenie, že Trenčín nebude poskytovať akútne katetrizácie. Ohrozeného pacienta tak musia previezť do inej nemocnice, čím je vystavený riziku ohrozenia života.

K situácii v trenčianskej nemocnici sa vyjadrila aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Tá vo svojom facebookovom statuse tvrdí, že denník SME v článku o nemocnici klame a zavádza. „Takto pracujú niektoré médiá: šírenie poloprávd, prekrúcanie faktov a vyvolávanie paniky. Toto je ich cieľ?“ napísala na sociálnej sieti.

„Chceme ubezpečiť ako pacientov, tak i verejnosť, že vedenie FN TN situáciu intenzívne rieši a komunikuje s MZ SR o postupoch, ktoré majú jediný cieľ, a to, aby bola zabezpečená dostupná zdravotná starostlivosť,“ dodala ministerka.