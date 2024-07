Ak bude Slovensko nasledovať príklad Maďarska, EÚ okamžite spustí konanie pre porušenie práva.

Európska komisia (EK) varovala Slovensko, že proti nemu okamžite spustí právne konanie, ak vláda bude naďalej presadzovať zákon vyžadujúci od mimovládnych organizácií s financovaním zo zahraničia, aby sa oficiálne označovali za „organizácie so zahraničnou podporou“.

Popri predstavení správy EK o právnom štáte v jednotlivých členských krajinách EÚ to v stredu vyhlásila komisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.

Novela zákona o mimovládnych organizáciách prichádza z dielne SNS.

Prečo je to dôležité: Organizácie, ktoré majú zdroje zo zahraničia, to budú musieť povinne uvádzať pri svojom názve. V prípade pochybenia ich bude môcť ministerstvo vnútra rozpustiť. Môže to mať negatívne dôsledky v podobe stigmatizácie organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú kritické voči úradom. Zákon by mohol brzdiť až znemožniť ich prácu. Podobný maďarský zákon označil Európsky súdny dvor za nezlučiteľný s európskym právom.

Citát: „Ak budete nasledovať príklad Maďarska v prípade zákona o mimovládnych organizáciách, okamžite spustíme konanie za porušenie (práva EÚ), pretože príslušné rozhodnutie súdu máme už na stole,“ vyhlásila v stredu Jourová.



Širší kontext: Jourová po stretnutí so slovenskými predstaviteľmi na jar povedala, že ani Európska komisia, ani slovenská vláda si neželajú, aby Slovensko prišlo o európske peniaze. Zdôraznila, že Komisia nemá záujem tieto fondy zmrazovať, musí mať však právne garancie, že nebudú zneužívané. V súvislosti s navrhovaným zákonom o neziskových organizáciách zároveň upozornila, že je v rozpore s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora.



Maďarsko schválilo podobný zákon o mimovládnych organizáciách s financovaním zo zahraničia v roku 2017, avšak v roku 2021 ho zrušilo po tom, čo Európsky súdny dvor rozhodol o jeho nesúlade s právom EÚ. Európska komisia pre deklarované nedostatky v oblasti právneho štátu zadržala Maďarsku vyplácanie eurofondov.