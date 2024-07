Prečo je to dôležité: Meškania v doprave môžu ovplyvniť prípravy a prístup návštevníkov a športovcov na miesto konania olympijských hier.

Citát: „Po tomto masívnom útoku, ktorého cieľom bolo paralyzovať sieť vysokorýchlostných tratí, bolo veľké množstvo vlakov odklonených alebo zrušených,“ píše Národný železničný dopravca vo Francúzsku (SNCF) vo vyhlásení.

Širší kontext: Útoky zasiahli aj medzinárodné služby Eurostar, ktoré spájajú Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Belgicko, Holandsko a Nemecko. Francúzsky minister dopravy Patrice Vergriete podpaľačské útoky odsúdil. Na tlačovom brífingu povedal, že vo veci prebieha vyšetrovanie.

