Vláda chce bojovať proti fašizmu a extrémizmu u profesionálnych vojakov.

Vojaci by po novom mohli mať v registroch identifikačnej databázy fotografie tetovaní na svojom tele.

V priebehu výkonu štátnej služby by sa mohli vyhotovovať opakovane, ak dôjde k ich zmene, doplneniu alebo odstráneniu.

Zavedenie zobrazenia tetovaní je podľa rezortu reflexiou na spoločenské trendy, slúžiť by malo aj na prípadné stotožnenie vojakov s tetovaniami s fašistickou, extrémistickou či inou symbolikou.

Prečo je to dôležité: Priamy prístup k údajom vedeným v registri identifikačnej databázy, ktoré sa týkajú tetovania, ktoré má profesionálny vojak na určených častiach tela, prispeje Vojenskej polícii aj k napĺňaniu cieľa v oblasti boja proti radikalizácii a extrémizmu.

Citát:„Odber biologickej vzorky a zobrazenie podoby tetovania sa vykonáva spôsobom, ktorý nesmie ponížiť ľudskú dôstojnosť profesionálneho vojaka, a odber biologickej vzorky nesmie ohroziť ani zdravie profesionálneho vojaka,“ uviedlo ministerstvo obrany.

Širší kontext: Vojak by mal mať povinnosť oznámiť služobnému úradu vznik, zmenu, doplnenie alebo odstránenie tetovania. Služobný úrad by mal do 31. decembra 2030 zabezpečiť fotografie tváre a tetovaní vojaka, ktorému vznikol služobný pomer pred 31. decembrom 2024. Profesionálny vojak by mal byť podľa materiálu povinný sa fotografovaniu podrobiť.