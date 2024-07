Prípadom sa už zaoberá polícia.

Polícia cez víkend riešila dopravnú nehodu v Dunajskej Lužnej v okrese Senec, ktorú spôsobil 11-ročný chlapec.

Spolu s bratrancom využili moment nepozornosti dospelých. Chlapec si sadol za volant auta a po pár metroch narazil do rodinného domu.

Prečo je to dôležité: Nehoda poukazuje na riziká, ktoré predstavuje prístup detí k naštartovaným vozidlám bez dozoru dospelých. Je dôležité zvýšiť povedomie o bezpečnosti a prevencii podobných incidentov.



Citát: „Nárazu vozidla do jedného z rodinných domov v Dunajskej Lužnej predchádzalo konanie maloletého chlapca, ktorý spolu so svojím bratrancom využili moment nepozornosti a obaja nasadli do vnútra vo dvore naštartovaného vozidla. Po tom, čo si 11-ročný chlapec sadol na miesto vodiča, pohol sa s vozidlom cez otvorenú bránu smerom na ulicu. Tam prešiel cez vozovku, až napokon narazil s vozidlom zn. Kia do susedného domu,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.



Širší kontext: Policajti podrobili maloletého vodiča dychovej skúške. Bola s negatívnym výsledkom. Polícia bude pokračovať vo vyšetrovaní, aby objasnila presné okolnosti nehody.