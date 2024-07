Slovenská obchodná inšpekcia varuje pred podvodnými internetovými obchodmi.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) radí ľuďom, aby si pred uskutočnením nákupu z e-shopu skontrolovali skúsenosti iných zákazníkov. V prípade, ak žiadne neexistujú alebo sú iba negatívne, mali by sa mať na pozore.

Nakupujúci si môže skontrolovať aj údaje o predávajúcom na stránke Obchodného registra www.orsr.sk alebo Živnostenského registra www.zrsr.sk.

Zákazník by sa mal mať na pozore aj v prípade, ak sú na e-shope produkty výrazne lacnejšie ako na konkurenčných weboch. Môže ísť o falzifikáty alebo je cena jasným dôkazom toho, že e-shop ani po prijatí platby tovar neodošle.

Prečo je to dôležité: Podvodné e-shopy môžu zákazníkov pripraviť o peniaze bez doručenia objednaného tovaru. Informujeme o tom, aby sme pomohli spotrebiteľom vyhnúť sa týmto finančným stratám.

Citát: „Vo väčšine prípadov e-shopy ponúkajú zákazníkom viacero možností platby. Okrem platby vopred umožňujú aj platbu pri doručení tovaru (dobierka). Ak e-shop požaduje platbu vopred, spotrebiteľ by mal zaplatiť len vtedy, ak si je istý, že vstupuje do právneho vzťahu s dôveryhodným dodávateľom. Pri platbe systémom PayPal alebo platobnou kartou existujú možnosti, ako sa domáhať vrátenia peňazí, pokiaľ vám tovar nie je doručený,“ informuje SOI.

Širší kontext: Spotrebitelia by si pri nákupe mali všímať viacero vecí. Patria medzi ne chýbajúce obchodné podmienky či zlá jazyková úprava.



Spotrebitelia by si mali všímať predovšetkým:



– zlú jazykovú úpravu, gramatické chyby, nesprávnu štylizáciu (často ide o preklady, vytvorené internetovým prekladačom);



– požiadavky predávajúceho na ďalšie dodatočné platby, o ktorých predtým spotrebiteľa neinformoval (clo, poistenie, náklady na balné, atď.);



– ponuku na nákup zasielanú prostredníctvom nevyžiadanej pošty;



– predávajúci požaduje údaje o bankovej karte, prípadne prístupové údaje k internetovému bankovníctvu;



– chýbajúce informácie o prevádzkovateľovi e-shopu, respektíve predávajúcom – z webovej stránky nie je jasné, s kým spotrebiteľ uzatvára kúpnu zmluvu a voči komu si tak môže uplatňovať svoje spotrebiteľské práva;



– chýbajúce obchodné podmienky, nezverejnený reklamačný poriadok vrátane informácií o tom, kam je potrebné zaslať reklamovaný tovar;



– nesplnené informačné povinnosti, najmä vo vzťahu k možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu;



– obchodné podmienky, prípadne reklamačný poriadok sú v rozpore so zákonom;



– e-shop vzbudzuje dojem, že ide o slovenského prevádzkovateľa, resp. predávajúceho, je však prevádzkovaný subjektom z iného členského štátu EÚ, prípadne z krajiny mimo EÚ, čo môže podstatným spôsobom sťažovať uplatňovanie spotrebiteľských práv (napríklad odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, reklamácie...).