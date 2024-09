Deti v školách museli evakuovať.

Aj v stredu nahlásili vo viacerých bratislavských školách bombu. Týka sa to škôl Černyševského, Holíčska a Gessayova. Rovnako aj školy v Stropkove na východe Slovenska. Škola v Bernolákove musela úplne zrušiť vyučovanie. Deti, ktoré sa v školách nachádzali, museli evakuovať, informujú tvnoviny.sk.

Polícia ubezpečuje rodičov, že je na podobné situácie pripravená. Ich cieľom je bezpečnosť detí na školách, no aj to, aby opatrenia mali čo najmenší zásah do vyučovania. Celým prípadom sa už zaoberá aj úrad proti organizovanej kriminalite.

„Vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až do výšky 25 rokov, prípadne výnimočný trest na doživotie,“ píšu policajti na Facebooku.