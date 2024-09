Pellegrini nevidí problém v odvolaní riaditeľa SND M. Drličku. „Slovensko neutrpelo traumu“, dodal prezident

Prezident Peter Pellegrini sa v relácii na STVR vyjadril k súčasným témam týkajúcim sa najnovších udalostí v oblasti kultúry.

Peter Pellegrini v relácii O 5 minút 12 na STVR komentoval súčasnú situáciu v kultúre. Ku kontroverznému odvolaniu riaditeľa SND Mateja Drličku a menovaniu Zuzany Ťapákovej sa vyjadril, že Slovensko neutrpelo traumu. Zároveň dodal, že riaditeľ SND je len jedným z mnohých riaditeľov kultúrnych inštitúcií.

Prezident tvrdí, že odvolaný Drlička vedel už dlhšie o strate dôvery u ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, no aj napriek tomu sa správal, ako keby sa chcel vyhnúť prevzatiu pošty.

„Rozumiem, že kultúra je citlivejšia ako priemysel či hospodárstvo. Keď ministerka hospodárstva odvolá šéfa Slovenského plynárenského priemyslu, ktorý má garantovať, že verejnosť bude mať v zime dostatok plynu, tak neviem, či by som to mal komentovať,“ dodal Pellegrini a zároveň povedal, že nevie, či by mal komentovať odvolanie riaditeľa SND.