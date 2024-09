Sociálne siete obletelo video nezodpovedného muža, ktorý polonahý preskočil zábradlie a skočil z mosta do rozbúrenej rieky. Incident sa odohral v českom meste Otrokovice neďaleko Zlína.

Kameraman zachytil, ako muž po skoku do vody začal plávať proti prúdu a následne sa vynoril na brehu. Polícia neskôr prijala telefonát, v ktorom sa muž k činu sám priznal a uznal svoje nezodpovedné pochybenie.

Riskantný čin odsúdili ľudia v komentároch aj záchranné zložky. „V žiadnom prípade by ľudia nič také nemali robiť. V prípade rieky so silným prúdom je jednak v ohrození ten, kto tam skočí, ale aj prípadne pre zasahujúcich hasičov,” komentovala hovorkyňa krajských hasičov Lucie Javoříková.





„V posledných dňoch sa stretávame s tromi typmi ľudí. Tými, čo o niečo prišli. Tými, čo tým prvým nezištne či z titulu svojej profesie pomáhajú. Tými, čo skáču do rozvodnenej rieky z mosta, schádzajú na paddleboarde Vltavu alebo trénujú vo svojom kajaku jazdu na divokej rieke,” dodala polícia na sociálnej sieti.

1/2 V posledních dnech se setkáváme se třemi typy lidí.

Těmi, co o něco přišli.

Těmi, co těm prvním nezištně či z titulu své profese pomáhají.

Těmi, co skáčou do rozvodněné řeky z mostu, sjíždí na paddleboardu Vltavu anebo trénují ve svém kajaku jízdu na "divoké řece".