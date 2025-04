Vracia sa doba kešu? Gastropodnikateľov sme sa pýtali na transakčnú daň

Od 1. apríla musia podnikatelia na Slovensku platiť novú daň z finančných transakcií. Zisťovali sme, ako sa pripravovali na nové výdavky.

Od 1. apríla musia podnikatelia na Slovensku platiť novú daň z finančných transakcií. Hoci ubehlo len niekoľko dní, odkedy sú povinní odvádzať transakčnú daň, mnohých z nich zaskočili sumy, ktoré im strhli z podnikateľských bankových účtov.

Rozhodli sme sa zistiť, čo si o novej dani myslia podnikatelia a či prijali nejaké opatrenia, aby ušetrili. Rozprávali sme sa s nimi aj o tom, koľko už zaplatili na novej dani a či budú kvôli zvýšeným nákladom zvyšovať ceny.

„Žiadny majiteľ nechce mať ďalšie výdavky navyše. Aj bez transakčnej dane odvádzame veľa do štátnej pokladnice. Ak to takto pôjde ďalej, určite sa nová daň premietne aj do cien,“ hovorí Milan Tóth, prevádzkar bratislavskej reštaurácie Kráľovský dvor.

Na novú daň doplatia zákazníci, hovorí prevádzkar reštaurácie

„Večer 1. apríla mi prvýkrát pípla SMS správa z banky. Za prvé dva dni mi štát strhol na transakčnej dani takmer sedem eur. To je veľmi veľa. A to som robil všetko, čo som mohol, aby som eliminoval náklady spojené s novou daňou,“ rozčuľuje sa Milan Tóth, prevádzkar reštaurácie Kráľovský dvor, ktorá sa nachádza v Bratislave na Dvojkrížnej ulici.

Prevádzkar bratislavskej reštaurácie Kráľovský dvor, Milan Tóth. Zdroj: Archív/Milan Tóth

Podľa jeho slov sa na zavedenie novej dane vopred pripravil. S dodávateľmi, ktorým v minulosti vyplácal tovar na faktúry sa dohodol, že od apríla im zaň bude platiť kartou, alebo v hotovosti. Na platby kartou a hotovosť sa totiž nová daň nevzťahuje.

„Vytočilo ma, že som spravil všetko, čo som mohol, a aj tak mi z účtu strhli peniaze. A to som ešte nezaplatil za bežné veci ako nájom, či účty za energie, ktoré jednoducho musím platiť na faktúry,“ hovorí Milan Tóth.

Predtým, ako zaviedli novú daň, si Milan Tóth urobil predbežnú kalkuláciu, o koľko sa mu zvýšia náklady.

