V barbershope sa dávajú strihať aj iné známe mená.

Peter Pellegrini prišiel do kaderníctva, ktoré sa nachádza na začiatku Petržalky, v čiernej limuzíne v sprievode majákov a húkačiek, informuje Plus 7 dní.

Obyvatelia si pri príchode najskôr mysleli, že „horí celá Petržalka“.

V barbershope sa dávajú strihať okrem prezidenta aj iné známe mená. Služby využíva napríklad raper Kali, producent Peter Pann, youtuber PPPeter či Jaroslav Naď.

Citáty: „Chodí tam často. Je tam pečený-varený. Vždy to mám rovno pod oknami. Prvýkrát, keď som to počul, myslel som, že horí celá Petržalka,“ opisuje pre portál príjazd kolóny sused kaderníctva.

Prezidentova hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková však vysvetľuje, že hlava štátu o spôsobe transportu nerozhoduje. „Peter Pellegrini ako dlhoročný politik so skúsenosťou z najvyšších ústavných funkcií vôbec nesleduje, za akých okolností sa jeho vozidlo presúva. V čase zvýšených bezpečnostných opatrení sa plne spolieha na rozhodnutia príslušníkov úradu na ochranu ústavných činiteľov,“ hovorí.

„Každý potrebuje ostrihať, či je to politik, učiteľ, alebo smetiar, beloch alebo černoch, v našom ‚barbershope‘ nerobíme rozdiely. U nás vôbec nik nerieši, že k nám chodia aj politici. Je to super, chodia k nám vďaka dobrým hodnoteniam. Ak to robíš dobre, nemusíš robiť prevratný marketing, stačí, že zákazník je spokojný a posunie informáciu ďalej,“ uviedla pre Refresher barbierka Karin Verbová.

Prezident má podľa jej slov záujem o „jemný ‚fade‘ takzvaný taper, pretože ‚fade‘ neznamená, že musí byť vždy od kože, teda od nuly. Dá sa spraviť aj decentnejší, od jedného až troch milimetrov“.

