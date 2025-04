Od apríla musia živnostníci a firmy platiť novú transakčnú daň.

Podnikatelia musia od apríla rátať s transakčnou daňou. V niektorých prípadoch ale existujú legálne spôsoby, ako sa jej vyhnúť. Ak si živnostník založí osobitný podnikateľský účet v rovnakej banke, kde má aj osobný, môže si medzi účtami prevádzať peniaze bez dane. Úplne sa jej vyhnú tí, ktorí uplatňujú paušálne výdavky a platia len odvody a dane. Tie sú od dane oslobodené, informuje Finsider.

Firmy to majú náročnejšie. Za každú platbu z účtu platia daň 0,4 %, maximálne však 40 eur za prevod. Šikovné firmy preto spájajú viaceré faktúry do jednej platby, čím minimalizujú počet transakcií. Iné využívajú zápočty, namiesto dvoch platieb uhradia len rozdiel medzi faktúrami. Ďalší spôsob, ako znížiť daň, je platiť kartou. Tá je síce spoplatnená ročne, no samotné transakcie sú od dane oslobodené.

Vyššie preddavky, menej výberov z bankomatu, spoločné platby. To sú ďalšie triky, ktoré pomáhajú podnikateľom ušetriť. Pre zahraničné firmy sa oplatí zriadiť slovenský účet, aby sa vyhli poplatkom za vedenie dane cez účtovníka. Podnikatelia tak dokazujú, že aj zdanlivo malá daň sa dá optimalizovať s rozumom.

