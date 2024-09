Britský premiér Keir Starmer sa v utorok na konferencii Labouristickej strany v Liverpoole pomýlil a vyzval hnutie Hamas na prepustenie „klobás“. Video z prejavu sa rýchlo stalo virálnym na sociálnych sieťach, napísala agentúra AFP.

Starmer v prejave opätovne vyzval na „okamžité prímerie v Pásme Gazy a návrat klobás (anglicky sausages)“. Svoju chybu rýchlo korigoval za potlesku publika s tým, že mal na mysli rukojemníkov (hostages).

Video zachytávajúce chybu britského premiéra bolo v utorok večer druhým najzdieľanejším obsahom na sociálnej sieti X, všíma si AFP. Chyba v prejave neunikla ani britským médiám, ľavicový The Guardian ju označil za prešľap, podľa pravicového denníka Daily Mail šlo o faux-pas.

🚨 NEW: Keir Starmer calls for the ‘return of the sausages’ in Gaza, before correcting to ‘hostages’pic.twitter.com/T71PHGKh6m