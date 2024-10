AKTUÁLNE: Šutaj Eštok navrhol nové meno ministra zdravotníctva. Už je známe, kto môže nahradiť Dolinkovú

V súčasnosti pôsobí Kamil Šaško na poste štátneho tajomníka na ministerstve hospodárstva.

Ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú by na poste mohol nahradiť štátny tajomník rezortu hospodárstva Kamil Šaško. Nomináciu doručil prezidentovi minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, informuje Denník N.

„Vďaka svojmu ekonomickému a manažérskemu vzdelaniu na London School of Business and Finance a dlhoročnej praxi v obore prinesie do svojej funkcie kombináciu strategického myslenia a praktických zručností,“ opísal nominanta Šutaj Eštok.