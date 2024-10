Fiktívnych živností pribúda, Slovensko má najvyšší počet živnostníkov.

Slovensko má najvyšší počet živnostníkov len s jedným zákazníkom a zároveň aj piaty najväčší počet živnostníkov na 1000 obyvateľov v rámci štátov EÚ.

Za posledných desať rokov stúpol počet fiktívnych živnostníkov dvojnásobne.

Zamestnávanie fiktívnych živnostníkov vlani znížilo zamestnávateľom náklady vo výške 35 %, pričom v roku 2024 je to o jedno percento viac.

Prečo je to dôležité: Založenie fiktívnej živnosti môže byť pre zamestnávateľa výhodné, pretože nemá povinnosť platiť vysoké odvody a dane, ktoré by inak musel uhrádzať za zamestnanca. Živnostník si platí odvody sám, a to najmä v prvých rokoch podnikania, kedy sú tieto odvody často nízke. Týmto spôsobom štát prichádza o značné množstvo peňazí.

Citát: „Z nášho pohľadu je to tiež istým spôsobom problém, ktorý znižuje príjmy verejných financií. Nie je tajomstvom, ako je legislatíva nastavená, že v zásade, ak fyzická osoba vykonáva nejakú činnosť, tak náklady v jednom prípade zamestnávateľa voči tomu zamestnancovi sú nielen vo výške mzdy, ale aj ďalších odvodov. To je sumárne podstatne vyššie, ako keď je medzi takouto fyzickou osobou a druhou spoločnosťou uzavretý obchodnoprávny vzťah,“ uviedol vedúci oddelenia metodiky z príjmov a účtovníctva finančnej správy Ivan Nátan.

Širší kontext: Zamestnávanie fiktívnych živnostníkov prináša pre zamestnávateľov aj rôzne daňové riziká, ako napríklad finančné postihy vo forme dorubenia dane a pokút na strane firmy. V prípade, že spoločnosti zamestnávajú len živnostníkov a žiadnych zamestnancov, tak im hrozia ďalšie pokuty, a to napríklad pokuty za nepodanie mesačných daňových prehľadov a ročných hlásení v zákonnej lehote vo výške od 30 do 3000 eur.