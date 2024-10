Polícia upozorňuje, že podvodníci sa snažia oklamať rodičov a vydávajú sa za deti.

Slovenská polícia informuje o ďalšom podvode, pri ktorom sa podvodníci vydávajú za dieťa, ktoré píše svojim rodičom.

Polícia predpokladá, že ak by sa podvodníkovi podarilo nadviazať s potenciálnymi obeťami kontakt, postupne by od nich získal peniaze alebo údaje z platobnej karty.

Keďže správy prichádzajú zo zahraničného čísla, je pravdepodobné, že sú produktom organizovaných skupín zo zahraničia.

Polícia radí, aby príjemcovia takýchto správ kontaktovali svoje dieťa. V prípade ak neodpovedá, mali by počkať na osobný kontakt. V žiadnom prípade by však nemali odpovedať na správu či posielať peniaze a údaje z karty. V prípade, keď sa im potvrdí, že ide o podvod, telefónne číslo by mali ignorovať, poprípade zablokovať.