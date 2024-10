Prečo je to dôležité: Stratégia Moskvy sa opiera o dlhodobý konflikt, no obmedzenia v personále a technike ju môžu oslabiť, čo otvára Ukrajine možnosti pre ofenzívu a zmenu situácie na bojisku.

Širší kontext: Ruské sily čelia tlaku, pretože sa snažia nahradiť svoje straty techniky technológiami, ktoré majú svoj pôvod ešte v sovietskej ére. Vyčerpanie zásob môže spôsobiť zníženie tempa operácií, čo by následne mohlo ovplyvniť schopnosť Moskvy pokračovať v intenzívnom konflikte v strednodobom horizonte.

Putin's current theory of victory in Ukraine seeks to protract the war and posits that Russian forces can outlast Western support for Ukraine and collapse Ukrainian resistance by winning a war of attrition.



