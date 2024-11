Desiatky žiakov nezískali vodičské preukazy ani vrátenie peňazí. K situácii sa pridáva aj nevyplácanie inštruktorov, ktorí hlásia problémy už mesiace.

Desiatky žiakov autoškoly Art v Petržalke ostali bez vodičských preukazov aj peňazí, ktoré zaplatili za kurz, informujú noviny.sk. Niektorí čakali mesiace na začatie jázd, no nakoniec sa k nim vôbec nedostali.

Sťažnosti prichádzajú aj od inštruktorov, ktorí opisujú nepravidelné a oneskorené výplaty. „Výplaty chodili oneskorene, niekedy až 36-teho či 78-eho dňa,“ povedal jeden z inštruktorov. Tiež poukázal na veľký počet študentov, ktorých nedokázali inštruktori odborne vyškoliť.

Majiteľ autoškoly v stanovisku uviedol, že plánuje zabezpečiť presun študentov do iných autoškôl. Podľa predsedu Komory autoškôl, Jozefa Rohaľa, môžu žiaci prejsť do inej autoškoly, ak je aktuálne evidovaná. „Je možný presun do inej autoškoly, pokiaľ tá autoškola už nie je schopná dokončiť žiakov. Presun môže vykonať len autoškola, ktorá je momentálne v evidencii. Rozdiel peňazí, tú nespotrebovanú platbu by mala autoškola tomu žiakovi vrátiť,“ objasnil Rohaľ.

Keďže viacerí žiaci podali trestné oznámenie, problémom sa už zaoberá ministerstvo dopravy a polícia. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jany Šimunkovej sa aktuálne vyhodnocuje výška škody, ktorú situácia spôsobila.