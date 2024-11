Na Námestí SNP v Bratislave sa začal opozičný protest strán PS, SaS a KDH

Zhromaždení ľudia skandujú „Dosť bolo Fica“, v rukách držia vlajky Slovenska aj EÚ.

Protestom sprevádza herečka a influencerka Kristína Tormová, na úvod odznela pieseň Modlitba pro Martu, zaspievali ju herci z Divadla Pavla Országa Hviezdoslava.

Námestie SNP je plné. Demonštranti držali minútu ticha za Ľubomíra, ktorého v Košiciach dobil na smrť policajt, informoval Denník N.

K spomienkovým stretnutia na November ´89 sa podľa portálu Aktuality pripojilo viac ako dvadsať miest.

K Bratislave sa pripojila napríklad Žilina, Košice, Kremnica, Lučenec či Banská Bystrica.

František Mikloško z KDH vytkol vláde, že si neuctila 35. výročie a tiež že podnecuje nenávisť. „Neželáme si, aby nás niekto ťahal k Moskve,"povedal. Smeru odkázal „nie vy, ale my sme skutoční vlastenci".



Alojz Hlina podotkol, že kultúre vládne vládne Martina Šimkovičová, vďaka sociálnym sieťam. „To umožnilo, že našu prírodu vraj chráni pochybný obchodník Taraba. To umožnilo to, že tam sú Kuffovci, že pytliak je šéfom TANAP-u,“povedal poslanec SaS na proteste.