Inšpekcia potvrdila nové vyšetrovanie.

Policajná inšpekcia oznámila, že začala nové vyšetrovanie súvisiace so smrťou bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, informujú Aktuality. Ten zomrel v decembri 2020 vo väzbe za okolností, ktoré vyvolali množstvo otázok a špekulácií. Doterajšie vyšetrovanie dospelo k záveru, že išlo o samovraždu.

Potvrdenie o tom, že sa v prípade opäť koná, dodal portálu aj splnomocnený zástupca rodiny Lučanských, Miroslav Radačovský. Podľa jeho slov by sa mohlo podozrenie týkať policajtov. Ako príklad uviedol jednu z nových skutočností, na ktoré poukázal v podaní.

„Pri ohliadke a pitve nebohého generála Lučanského boli zistené určité závažnejšie poranenia, ktoré konštatovali znalci. Záver pôvodného konania bol taký, že niektoré z týchto poranení si spôsobil sám počas výkonu väzby a niektoré závažnejšie mal už predtým, ako išiel do výkonu väzby. My sme produkovali hodnoverné dôkazy, ktoré žiadame, aby boli vykonané, že takéto poranenia nemal, keď išiel do väzby,“ uviedol Radačovský.