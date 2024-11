Ukrajina nalieha na NATO, aby jej na nadchádzajúcom ministerskom zasadnutí v Bruseli vystavilo oficiálnu pozvánku na členstvo.

Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha zaslal list svojim náprotivkom z členských štátov NATO, v ktorom ich vyzýva, aby na zasadnutí ministrov zahraničných vecí 3. - 4. decembra 2024 podporili rozhodnutie pozvať Ukrajinu do Aliancie. Podľa neho by to bola adekvátna odpoveď spojencov na neustálu eskaláciu vojny, ktorú vedie Rusko.

Sybiha upozornil na nedávne ruské útoky a obvinil Rusko z využívania Ukrajiny ako skúšobného priestoru pre nové zbrane. Ukrajina trvá na tom, že členstvo v NATO je jediným spôsobom, ako zabrániť ďalšej agresii Ruska. Súhlasí však s tým, že do Aliancie nevstúpi, kým sa neskončí súčasný konflikt.

Napriek podpore všetkých členských štátov NATO na júlovom summite vo Washingtone, kde potvrdili, že Ukrajina je na nezvratnej ceste k členstvu, USA, Nemecko a ďalšie krajiny vrátane Slovenska zatiaľ váhajú s pozvaním Kyjeva z obavy pred eskaláciou konfliktu. Diplomati uvádzajú, že na pozvanie Ukrajiny je potrebný jednomyseľný súhlas všetkých 32 členských štátov, čo momentálne chýba.