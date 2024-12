Valorizácia sa zvýši oproti tomuto roku iba minimálne. O pár eur sa zvýši minimálny dôchodok.

Jednou z častých otázok, ktorú si kladú ľudia spĺňajúci podmienky na odchod do dôchodku, je, či je lepšie odísť do penzie ešte tento rok alebo až v tom budúcom.

Kľúčovým faktorom pri rozhodovaní je rozdiel vo výške dôchodku, ktorý ovplyvňuje aktuálna dôchodková hodnota. Podľa informácií portálu Finsider, sa v januári 2025 dôchodková hodnota zvýši z terajších 17,7688 eura na 18,7434 eura, čo má vplyv na výšku penzie. Tento rozdiel môže byť pri rozhodovaní o odchode do dôchodku dôležitý.

Valorizácia bude minimálna

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku dôchodku, je valorizácia starobných penzií. V tomto roku došlo k výraznému zvýšeniu penzií až o 14,5 percenta, no v budúcom roku sa penzie zvýšia iba o 2,1 percenta. Tento mierny nárast je spôsobený nízkym rastom dôchodcovskej inflácie.

Pre penzistov to znamená, že síce ceny bežných produktov pre dôchodcov nezdraželi, ale ani ich dôchodky nebudú výrazne rásť. Tým pádom je výhodnejšie odísť do dôchodku ešte v tomto roku, pretože to môže znamenať o približne 42 eur viac mesačne ako pri odchode v roku 2025.

Zvýšenie minimálneho dôchodku

Pre poberateľov minimálnych dôchodkov je významná aj valorizácia tejto dávky. Minimálne dôchodky sa budú zvyšovať spolu s rastom životného minima, čo znamená, že poberatelia minimálnych dôchodkov si môžu prilepšiť, ak ich zásluhová penzia prekročí minimálnu hranicu. V roku 2025 sa minimálny dôchodok zvýši z 389,90 eura na 397,30 eura mesačne pre tých, ktorí odpracovali 30 rokov.

Vzhľadom na tieto faktory sa všeobecne odporúča, aby ľudia, ktorí už spĺňajú podmienky na odchod do dôchodku, zvážili odchod do penzie v roku 2024, čím si zabezpečia výhodnejší dôchodok v porovnaní s odchodom v roku 2025.