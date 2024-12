PREHĽAD: Pozri si prehľad zmien pre bratislavskú MHD. Tieto linky v hlavnom meste cez Vianoce premávať nebudú

Dopravný podnik Bratislava sa rozhodol počas vianočných sviatkov obmedziť hromadnú dopravu.

V súvislosti s blížiacimi sa sviatkami plánuje Dopravný podnik Bratislava upraviť cestovný poriadok. Autobusová doprava bude od 23. decembra 2024 do 7. januára 2025 premávať v režime „pracovný deň – školské prázdniny“.

Dočasný výpadok školských liniek

Dopravný podnik sa rozhodol dočasne prerušiť premávanie linky 7, školských spojov, vysokoškolských liniek a posilových liniek do Volkswagenu. Do pôvodnej prevádzky ich zaradia začiatkom semestra a posilové linky do VW po skončení celozávodnej dovolenky.

Obmedzený režim počas Štedrého dňa

Autobusy budú počas 24. decembra premávať podľa cestovného poriadku platného pre nedeľu. „Premávka denných liniek bude postupne ukončená po 17.00 hod. Od 18.00 hod. začnú premávať nočné linky v posilnenom – 30 minútovom intervale. Od 23.30 hod. prejdú na riadne cestovné poriadky,“ informuje dopravný podnik.

Silvester

Počas 31. decembra budú dopravné spoje premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov. Zmeny nastanú v električkových trasách od 22.00 hod. do konca dennej premávky.

Linka 1 bude premávať odklonom cez tunel, pričom neobslúži zastávky Centrum, Jesenského, Nám. Ľ. Štúra.

Linka 4 bude v smere do Dúbravky premávať odklonom cez tunel, pričom neobslúži zastávky Jesenského, Nám. Ľ. Štúra, Most SNP a Chatam Sófer.

Dopravný podnik sa rozhodol posilniť električkové linky 3 a 9 pričom linku 9 mimoriadne predĺžia z Karlovej Vsi až do Dúbravky.

„Všetky nočné linky premávajúce z Hlavnej stanice/Hodžovho námestia budú mať skrátené intervaly medzi spojmi,“ informoval dopravný podnik.

Zároveň upozorňujú na silvestrovské odstavenie 111 automatov na cestovné lístky. Dopravný podnik preto odporúča zakúpenie cestovného lístka prostredníctvom elektronických foriem.