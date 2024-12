McDonald's otvára novú predajňu v atraktívnej lokalite. Prinesie technologické inovácie, aké tu ešte neboli

Prevádzka bude disponovať obľúbenými konceptmi McCafé i McDrive.

Spoločnosť McDonald's otvára novú predajňu, ktorá sa nachádza na ulici Tomislava P. Kolakoviča v lokalite Bory v Bratislave

Prevádzka ponúka technologické inovácie, ako interaktívny hudobný systém. automatické objednávacie miesta v McDrive a aj obľúbený koncept McCafé.

Reštaurácia kladie dôraz na udržateľnosť a vytvorí 90 až 120 nových pracovných miest

Citát: „Otvorením tejto novej prevádzky významne zlepšujeme dostupnosť našich služieb

pre obyvateľov a návštevníkov oblasti Bory. Strategické umiestnenie v blízkosti

hlavných dopravných ťahov a v pešej dostupnosti zóny Bory Bývanie zaručuje

pohodlný prístup pre všetkých zákazníkov," hovorí Lucia Poláčeková, PR

manažérka McDonald's pre ČR a SR.

Širší kontext: Reštaurácia v lokalite Bory prinesie množstvo inovácií, ktoré majú zlepšiť zážitok zákazníkov. Návštevníci môžu využiť interaktívny hudobný systém, ktorý umožňuje výber skladieb priamo cez mobilnú aplikáciu, či automatizovaný nápojový systém v McDrive, ktorý zrýchľuje obsluhu. Pre pohodlie zákazníkov sú k dispozícii dve objednávacie stanice v McDrive. Pre rodiny s deťmi bude dostupný multimediálny stôl s hrami.

Reštaurácia bude otvorená každý deň od nedele do štvrtka od 7:00 do 22:00, a v piatok a sobotu od 7:00 do 23:00. McDrive bude k dispozícii od nedele do štvrtka od 6:00 do 24:00, a v piatok a sobotu od 6:00 do 01:00.